Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
21 января в 14:00 встречаются Колос Ковалевка и польская команда Висла Краков.
Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
