Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
21.01.2026 14:00 - : -
Висла Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 13:32
24
0

Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 января 2026, 13:32 | Обновлено 21 января 2026, 13:35
24
0
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

21 января в 14:00 встречаются Колос Ковалевка и польская команда Висла Краков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Висла Краков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
