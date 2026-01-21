Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

21 января в 14:00 встречаются Колос Ковалевка и польская команда Висла Краков.

Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча