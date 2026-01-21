Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Висла – 0:0. Штанги пришли на помощь. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
21.01.2026 14:00 – FT 0 : 0
Висла Краков
Украина. Премьер лига
Колос – Висла – 0:0. Штанги пришли на помощь. Видеообзор матча

Колос начал программу спаррингов с ничьей

Колос – Висла – 0:0. Штанги пришли на помощь. Видеообзор матча

Зимние учебно-тренировочные сборы «Колос» проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Руслана Костышина сыграли с польской «Вислой». Поединок завершился вничью 0:0.

В первом тайме возможности открыть счет были у обеих команд. «Колос» дважды спасал каркас ворот, а гол в ворота «Вислы» не засчитали из-за офсайда.

После перерыва моментов стало намного меньше. А вот фолов и пауз значительно больше. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Следующий контрольный матч «Колос» проведет 24 января. Соперником будет «Градец-Кралове» из Чехии.

Товарищеский матч. Турция. 21 января

«Колос» (Украина) – «Висла» (Польша) – 0:0

«Колос», 1-й тайм: 39.Пузанков, 9.Цуриков, 5.Бондаренко-к, 6.Бурда, 88.Бойко, 55.Теллес, 99.Ррапай, 7.Демченко, 15.Гусол, 19.Алефиренко, 11.Тахири.

«Колос», 2-й тайм: 1.Мацапура, 2.Рухадзе, 44.Шершень, 3.Козик, 77.Понедельник, 8.Челядин, 47.Денисенко, 10.Красничи, 17.Салабай, 14. Кане, 70. Климчук.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Висла Краков видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
