Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр начал подготовку ко второй части сезона
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 22:07 | Обновлено 12 января 2026, 22:08
Эпицентр начал подготовку ко второй части сезона

Команда Сергея Нагорняка проводит первый этап учебно-тренировочных сборов

ФК Эпицентр

Как и большинство команд УПЛ, «Эпицентр» вышел из отпуска. Первый учебно-тренировочный сбор проходит в Киевской области и продлится до 17 января.

Команда будет работать в режиме одной-двух тренировок ежедневно. Во время сборов игроков ожидают тяжелые физические нагрузки, а также один контрольный матч против «Колоса-2», который запланирован 17 января в Счастливом, сообщает пресс-служба ФК «Эпицентр».

После завершения первого этапа сборов футболисты получат два выходных. А затем команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

В первой части чемпионата «Эпицентр» набрал 14 очков. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы УПЛ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отпуск Эпицентр Каменец-Подольский учебно-тренировочные сборы Сергей Нагорняк
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
