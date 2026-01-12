Эпицентр начал подготовку ко второй части сезона

Как и большинство команд УПЛ, «Эпицентр» вышел из отпуска. Первый учебно-тренировочный сбор проходит в Киевской области и продлится до 17 января.

Команда будет работать в режиме одной-двух тренировок ежедневно. Во время сборов игроков ожидают тяжелые физические нагрузки, а также один контрольный матч против «Колоса-2», который запланирован 17 января в Счастливом, сообщает пресс-служба ФК «Эпицентр».

После завершения первого этапа сборов футболисты получат два выходных. А затем команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

В первой части чемпионата «Эпицентр» набрал 14 очков. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы УПЛ.