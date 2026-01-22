Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0

Ровенский Верес продолжает готовиться ко второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Подопечные Олега Шандрука проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

В четверг, 22 января, волки провали контрольный матч против представителя чемпионата Чехии – ФК Богемианс 1905, но не смогли порадовать своих фанатов победой.

Футболисты Богемианса 1905 года активнее начали поединок, но игроки Вереса смогли перехватить инициативу и реализовать ее в забитые голы. На 17 минуте матча счет в матче был открыт – защитник чехов Ян Вондра опередил Дениса Ндукве и срезал мяч в свои ворота. А на 43-й минуте игры счет удвоил Владислав Шарай.

Во втором тайме Верес быстро довел преимущество до разгрома – турецкий легионер «волков» Эрен Айдин отметился ударом головой на 49 минуте. Но это была последняя радость для Вереса в этом матче.

Подопечные Олега Шандрука провалили концовку матча и потерпели неожиданное поражение. На 78 минуте игры Ян Коварик поразил ворота молодого голкипера Харечка. Еще один гол команда из Чехии забила усилиями Войтеха Самажа на 80 минуте. Уже на 83 минуте Вацлав Дрхал воспользовался ошибкой Виталия Бойко и сравнял счет – 3:3. А последний мяч во встрече футболисты ФК Богемианс 1905 забили на 90 минуте усилиями Алеса Чермака, одержав безумную победу.

Учебно-тренеровочные сборы. Контрольные матчи, 22 января.

Верес – ФК Богемианс 1905 (Чехия) – 3:4

Голы: Вондра, 17 (автогол), Шарай, 43, Айдин, 49 – Коварик, 78, Самаж, 80, Дрхал, 83, Чермак, 90