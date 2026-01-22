Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Товарищеские матчи
Верес
22.01.2026 10:30 – FT 3 : 4
Богемианс 1905
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 15:46 | Обновлено 22 января 2026, 15:50
533
0

Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0

Подопечные Олега Шандрука уступили ФК Богемианс 1905 в контрольном матче

22 января 2026, 15:46 | Обновлено 22 января 2026, 15:50
533
0
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
НК Верес.

Ровенский Верес продолжает готовиться ко второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Подопечные Олега Шандрука проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

В четверг, 22 января, волки провали контрольный матч против представителя чемпионата Чехии – ФК Богемианс 1905, но не смогли порадовать своих фанатов победой.

Футболисты Богемианса 1905 года активнее начали поединок, но игроки Вереса смогли перехватить инициативу и реализовать ее в забитые голы. На 17 минуте матча счет в матче был открыт – защитник чехов Ян Вондра опередил Дениса Ндукве и срезал мяч в свои ворота. А на 43-й минуте игры счет удвоил Владислав Шарай.

Во втором тайме Верес быстро довел преимущество до разгрома – турецкий легионер «волков» Эрен Айдин отметился ударом головой на 49 минуте. Но это была последняя радость для Вереса в этом матче.

Подопечные Олега Шандрука провалили концовку матча и потерпели неожиданное поражение. На 78 минуте игры Ян Коварик поразил ворота молодого голкипера Харечка. Еще один гол команда из Чехии забила усилиями Войтеха Самажа на 80 минуте. Уже на 83 минуте Вацлав Дрхал воспользовался ошибкой Виталия Бойко и сравнял счет – 3:3. А последний мяч во встрече футболисты ФК Богемианс 1905 забили на 90 минуте усилиями Алеса Чермака, одержав безумную победу.

Учебно-тренеровочные сборы. Контрольные матчи, 22 января.

Верес – ФК Богемианс 1905 (Чехия) – 3:4

Голы: Вондра, 17 (автогол), Шарай, 43, Айдин, 49 – Коварик, 78, Самаж, 80, Дрхал, 83, Чермак, 90

По теме:
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Хавбек Динамо назвал самых физических мощных игроков команды
Украинский клуб попрощался с главным тренером и четырьмя игроками
Верес Ровно контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Богемианс Прага чемпионат Чехии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эрен Айдин Владислав Шарай
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала

Не прощаемся. В Барселоне сказали, почему отпустили капитана в Жирону
Футбол | 22 января 2026, 15:35 0
Не прощаемся. В Барселоне сказали, почему отпустили капитана в Жирону
Не прощаемся. В Барселоне сказали, почему отпустили капитана в Жирону

Лапорта не прощается с тер Штегеном

Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22.01.2026, 09:02
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22.01.2026, 14:47
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21.01.2026, 17:11
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем