Не удержали победу. Карпаты проиграли первый спарринг на сборах

Ко второй части чемпионата «Карпаты» готовятся в Испании. Во вторник, 20 января, львовяне сыграли товарищеский матч с клубом «Тэджон» их Южной Кореи, в котором проиграли со счетом 1:2.

«Карпаты» открыли счет уже на 9-й минуте матча. Автором первого гола «львов» в 2026 году стал Ярослав Карабин. Игрок «Карпат» ворвался в штрафную и пробил в правый нижний угол.

На 38-й минуте команды устроили небольшую потасовку. В результате красную карточку получил новичок «Карпат» Эдсон.

Удержать победный счет «Карпатам» не удалось. «Тэджон» сравнял счет на 26-й минуте, а на 84-й забил победный мяч.

Товарищеский матч. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. 20 января

«Карпаты» (Львов, Украина) – «Тэджон» (Южная Корея) – 1:2

Голы: Карабин, 9 – гол, 26, гол, 84

Видеозапись матча