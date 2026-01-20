Карпаты проводят спарринг с вице-чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы

Ко второй части чемпионата «Карпаты» готовятся на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 20 января, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Теджон» из Южной Кореи.

Чемпионат Южной Кореи поводится по системе весна-осень. Первый тур нового сезона стартует 28 февраля.

В прошлом сезоне К-Лиги «Теджон» занял второе место. От клуба «Чонбук», ставшего чемпионом, «Теджон» отстал на 14 очков.

«Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ. В 16 турах команда набрала 19 очков.

Товарищеский матч. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. 20 января, 12:00

«Карпаты» (Львов, Украина) – «Теджон» (Южная Корея)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Карпат»