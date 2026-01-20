Карпаты проводят спарринг с вице-чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы
Поединок «Карпаты» – «Теджон» состоится 20 января в 12:00 по Киеву
Ко второй части чемпионата «Карпаты» готовятся на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 20 января, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Теджон» из Южной Кореи.
Чемпионат Южной Кореи поводится по системе весна-осень. Первый тур нового сезона стартует 28 февраля.
В прошлом сезоне К-Лиги «Теджон» занял второе место. От клуба «Чонбук», ставшего чемпионом, «Теджон» отстал на 14 очков.
«Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ. В 16 турах команда набрала 19 очков.
Товарищеский матч. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. 20 января, 12:00
«Карпаты» (Львов, Украина) – «Теджон» (Южная Корея)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Карпат»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец ждет официальных выводов
Амстердамский клуб всерьез рассматривает полноценный трансфер игрока Арсенала