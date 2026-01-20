Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты проводят спарринг с вице-чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
20.01.2026 12:00 - : -
Тэджон Хана Ситизен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 11:36 | Обновлено 20 января 2026, 12:16
436
0

Карпаты проводят спарринг с вице-чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы

Поединок «Карпаты» – «Теджон» состоится 20 января в 12:00 по Киеву

20 января 2026, 11:36 | Обновлено 20 января 2026, 12:16
436
0
Карпаты проводят спарринг с вице-чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы
ФК Карпаты

Ко второй части чемпионата «Карпаты» готовятся на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 20 января, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Теджон» из Южной Кореи.

Чемпионат Южной Кореи поводится по системе весна-осень. Первый тур нового сезона стартует 28 февраля.

В прошлом сезоне К-Лиги «Теджон» занял второе место. От клуба «Чонбук», ставшего чемпионом, «Теджон» отстал на 14 очков.

«Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ. В 16 турах команда набрала 19 очков.

Товарищеский матч. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. 20 января, 12:00

«Карпаты» (Львов, Украина) – «Теджон» (Южная Корея)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Карпат»

По теме:
Второй спарринг на сборах. Кудровка играет с болгарским клубом Арда
Кудровка – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новый тренер Нивы определился с планом подготовки и спаррингами
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20 января 2026, 06:22 7
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть
Футбол | 20 января 2026, 11:59 0
Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть
Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть

Амстердамский клуб всерьез рассматривает полноценный трансфер игрока Арсенала

Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 20.01.2026, 08:33
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Другие виды | 19.01.2026, 13:22
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 21
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем