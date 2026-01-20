Карпаты – Тэджон – 1:2. Жесткий спарринг. Видео голов и обзор матча
«Карпаты» начали зимние сборы с поражения
«Карпаты» провели первый матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 20 января, львовяне со счетом 1:2 проиграли клубу «Тэджон» из Южной Кореи.
Для украинского клуба поединок начался неплохо. «Карпаты» открыли счет уже на 9-й минуте. Автором первого гола команды в 2026 году стал Ярослав Карабин.
На 38-й минуте команды устроили небольшую потасовку. В результате красную карточку получил новичок «Карпат» Эдсон. У «Тэджона» поле покинул Жоао Виктор.
«Тэджон» сравнял счет на 26-й минуте. А на 84-й минуте команда из Южной Кореи забила победный мяч.
Товарищеский матч. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. 20 января
«Карпаты» (Львов, Украина) – «Тэджон» (Южная Корея) – 1:2
Голы: Карабин, 9 – Диогу Оливейра, 26, гол, 84
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
