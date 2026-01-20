20.01.2026 12:00 - : -
Карпаты – Тэджон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
20 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и южнокорейская команда Тэджон Хана Ситизен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
