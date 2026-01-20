Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты – Тэджон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
20.01.2026 12:00 - : -
Тэджон Хана Ситизен
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 09:23 | Обновлено 20 января 2026, 09:25
97
0

Карпаты – Тэджон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Карпаты Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и южнокорейская команда Тэджон Хана Ситизен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

