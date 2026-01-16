Динамо начинает тренировочный сбор. В распоряжении Костюка – 32 футболиста
В четверг, 15 января, киевский клуб покинул Украину и отправился к берегу Средиземного моря
Делегация киевского «Динамо» прибыла в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды на официальном сайте.
Дорога к берегу Средиземного моря заняла целый день. Выехав из Киева рано утром в четверг, 15 января, динамовцы клубными автобусами добрались до Кишинева, и уже из столицы Молдовы вылетели в Турцию, добравшись до места дислокации ночью.
Впереди динамовцев ждет месяц плодотворной работы. Подопечные Игоря Костюка будут чередовать насыщенные тренировочные дни с контрольными матчами. Подробная информация о подготовке команды на турецком берегу будет публиковаться на официальных клубных ресурсах и в соцсетях.
В морозный Киев «бело-синие» планируют вернуться 15 февраля и уже дома будут продолжать целенаправленную подготовку к первому официальному матчу в 2026 году.
К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста.
Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис;
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Захарченко, Караваев, Коробов, Михавко, Попов, Тымчик, Тиаре;
Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик;
Нападающие: Бленуце, Герич, Герреро, Пономаренко.
ВИДЕО. Каким был маршрут Динамо на турецкое зимнее собрание-2026?
