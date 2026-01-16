Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо начинает тренировочный сбор. В распоряжении Костюка – 32 футболиста
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 14:51
Динамо начинает тренировочный сбор. В распоряжении Костюка – 32 футболиста

В четверг, 15 января, киевский клуб покинул Украину и отправился к берегу Средиземного моря

ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды на официальном сайте.

Дорога к берегу Средиземного моря заняла целый день. Выехав из Киева рано утром в четверг, 15 января, динамовцы клубными автобусами добрались до Кишинева, и уже из столицы Молдовы вылетели в Турцию, добравшись до места дислокации ночью.

Впереди динамовцев ждет месяц плодотворной работы. Подопечные Игоря Костюка будут чередовать насыщенные тренировочные дни с контрольными матчами. Подробная информация о подготовке команды на турецком берегу будет публиковаться на официальных клубных ресурсах и в соцсетях.

В морозный Киев «бело-синие» планируют вернуться 15 февраля и уже дома будут продолжать целенаправленную подготовку к первому официальному матчу в 2026 году.

К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста.

Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис;

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Захарченко, Караваев, Коробов, Михавко, Попов, Тымчик, Тиаре;

Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик;

Нападающие: Бленуце, Герич, Герреро, Пономаренко.

ВИДЕО. Каким был маршрут Динамо на турецкое зимнее собрание-2026?

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
