Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.01.2026 16:00 – FT 0 : 0
Корона Кельце
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 17:55
7

Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны

Команда Костюка не смогла раскрыть защиту соперников

Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
ФК Динамо

Всего лишь чуть больше месяца остается до того момента, когда будет возобновлен розыгрыш украинской Премьер-лиги, поэтому нашим клубам пришло время просыпаться от зимней спячки и возвращаться не только к тренировочным занятиям на сборах, но и к обретению должного игрового тонуса.

В частности, это касалось и действующего чемпиона Украины, киевского «Динамо», которое сейчас находится в Турции впервые под руководством Игоря Костюка в качестве главного тренера. И поскольку именно зимний период в нашем футболе для участников летне-осенней части еврокубков считается наиболее продуктивным, новый руководитель «бело-синих» получил время для того, чтобы донести свое видение футбола своим подопечным.

Однако первый товарищеский матч против польской «Короны», девятой команды своей лиги в текущем сезоне, был немного не об этом. Основная обойма футболистов «Динамо» со стартовых минут получила время на восстановление, и только во втором тайме мы увидели уже более привычные фамилии образца первой части сезона. Однако, как ни странно, именно до перерыва столичный коллектив и сыграл в свой лучший футбол в этот день.

Поляки постоянно проигрывали борьбу за подбор перед собственной штрафной, поэтому «Динамо» имело возможность накататься сразу несколькими волнами на чужие владения. Впрочем, что касается голевых моментов, то здесь особо радоваться тоже нечему – отличная возможность в середине первого тайма была у Герича на левом фланге чужой штрафной, когда молодой игрок уже и вратаря сумел перебросить, но защитник в последний момент выбил мяч из пустых ворот.

После перерыва в «Динамо» произошла массированная ротация, которая в итоге ни к чему полезному в атаке так и не привела. У Шапаренко был неплохой момент в самом начале второго тайма, но в центре штрафной попасть под правую штангу так и не получилось, после чего все удары в сторону ворот от киевлян соперники успешно блокировали.

Да и вообще «Корона» значительно лучше начала действовать как в защите, так и в прессинге и атаке именно после отдыха, поэтому игру команды завершали уже на равных скоростях. Однако ни тем, ни другим забить так и не удалось в этот день. Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет 25 января против косовской «Малишевы».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Корона» - 0:0

«Динамо» (1 тайм): Игнатенко – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Коробов – Яцик, Михайленко, Пихалонок – Редушко, Герич, Волошин.

«Динамо» (2 тайм): Суркис – Михавко, Тиаре, Беловар, Караваев – Осипенко (Рубчинский, 64, Осипенко, 76), Бражко, Шапаренко – Кабаев, Герич (Герреро, 64), Диалло (Шола, 64).

«Корона»: Дзеконски – Смолярчик, Реста, Сотириу – Матушевски, Ремакле, Светлин, Звозны – Длугош, Степински – Антонин.

Стадион: «Fanatic Tour Topkapi Football Center» им. В. Лобановского (Анталья, Турция).

Удары (в створ) – 12 (4) : 4 (0)
Угловые – 6:4
Оффсайды – 2:0

ДИНАМО - КОРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча
Боевая ничья. Александрия сыграла с клубом Шкендия
Динамо – Корона – 0:0. Текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии
