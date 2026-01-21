Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 12:23 | Обновлено 21 января 2026, 12:31
ФОТО. Динамо на сборах в Турции разошлось миром с польской Короной

Игра на сборах в Турция завершилась в нулевую ничью

ФК Динамо Киев

Во вторник, 20 января, киевское «Динамо» провело первый спарринг во время зимнего учебно-тренировочного сбора, который команда проходит в Турции. Соперником «бело-синих» стал представитель польской Экстраклясы – «Корона» из города Кельце.

Традиционно первые матчи на сборах являются плацдармом для экспериментов, поэтому неудивительно, что тренерский штаб «Динамо» выпустил на поле рядом с проверенными игроками и молодежь – в частности, свое игровое время получили голкипер Денис Игнатенко, Максим Коробов, который расположился на правом фланге защиты, и форвард Владислав Герич.

Динамовцы начали поединок достаточно активно и уже в дебюте имели несколько неплохих возможностей, чтобы открыть счет. В частности, в одном из эпизодов защитник выбил мяч с линии ворот после удара Редушко, через несколько минут Богдан ударом издали не попал в створ ворот, а Попов, замыкая подачу со штрафного, головой направил мяч в руки вратарю. В середине тайма у Редушко был еще один отличный момент забить. После ошибки защитника «Короны» юный хавбек оказался один перед воротами, но не смог быстро оценить ситуацию и в итоге пробил в голкипера.

Игроки польского клуба нанесли первый удар в сторону ворот «бело-синих» лишь на 20-й минуте, да и тот не таил в себе какой-то угрозы; надежно действовали и защитники – в частности, как в эпизоде с классным подкатом Коробова, который заблокировал удар Николова. Также неплохой удар головой нанес Рубежич после подачи с углового, но мяч пролетел рядом со штангой. В целом же игра проходила под контролем подопечных Игоря Костюка, а соперник почти в полном составе находился на своей половине поля в надежде на быстрые контратаки – правда, во второй половине первого тайма до опасных моментов дело не доходило.

В перерыве тренерский штаб «бело-синих» почти полностью обновил состав. Однако перестановки на поле не привели к увеличению количества голевых моментов, хотя динамовцы и больше соперника владели мячом. Футболисты «Короны» делали ставку на стандартные положения, которые также не доводили до ударов по воротам.

На 60-й минуте неплохой момент имел Шапаренко, пробивший из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел рядом со штангой. У противоположных ворот отличную возможность отличиться имел Стемпиньски, который вышел один на один с Суркисом, прокинул мяч мимо голкипера, но не попал в створ ворот.

В последние минуты можно вспомнить разве что заблокированный удар Шапаренко из пределов штрафной площадки и дальний удар с лету от Бражко, однако в целом ни одна из команд не наиграла на забитый мяч. В итоге нулевая ничья на старте сборов «бело-синих». Следующий спарринг подопечных Игоря Костюка запланирован на 25 января, когда киевская команда должна сыграть с косовским клубом «Малишево».

Товарищеский матч. 20 января 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Корона (Польша) – 0:0

Динамо (первый тайм): 74. Игнатенко, 14. Коробов, 4. Д. Попов, 34. Захарченко, 2. Вивчаренко, 91. Михайленко, 5. Яцык (28. Осипенко, 33), 9. Волошин, 8. Пихаленок, 70. Редушко (30. Диалло, 33), 44. Герич.

Динамо (второй тайм): 71. Суркис, 20. Караваев, 40. Биловар, 66. Тиаре, 32. Михавко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 28. Осипенко (15. Рубчинский, 64; 28. Осипенко, 76), 22. Кабаев, 30. Диалло (16. Огундана, 64), 44. Герич (39. Герреро, 64).

Корона (стартовый состав): 87. Мамла, 2. В. Попов, 61. Будницки, 23. Рубежич, 6. Пенчик, 21. Чижек, 10. Плата, 20. Минучиц, 77. Цебула, 11. Николов, 7. Бланик.

Предупреждения: Герич, 39

Видео матча

Фотогалерея

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
