Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
20 января в 16:00 встретились Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра завершилася без забитых голов, в нулевую ничью (0:0).
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи. 20 января 2026. Турция
Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова
Амстердамский клуб хочет арендовать у Арсенала Кристиана Нергора