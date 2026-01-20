Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 16:00 встретились Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.

Игра завершилася без забитых голов, в нулевую ничью (0:0).

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи. 20 января 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча