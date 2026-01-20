Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.01.2026 16:00 – FT 0 : 0
Корона Кельце
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 18:47 |
635
1

Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

20 января 2026, 18:47 |
635
1 Comments
Динамо Киев – Корона Кельце – 0:0. Спарринг в Турции. Видеообзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 16:00 встретились Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра завершилася без забитых голов, в нулевую ничью (0:0).

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи. 20 января 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Боевая ничья. Александрия сыграла с клубом Шкендия
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Динамо – Корона – 0:0. Текстовая трансляция
Динамо Киев товарищеские матчи Корона Кельце учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 16
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко
Футбол | 20 января 2026, 13:38 5
Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко
Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко

Амстердамский клуб хочет арендовать у Арсенала Кристиана Нергора

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Тренер Ворсклы сказал, когда команда вернется в УПЛ
Футбол | 20.01.2026, 16:15
Тренер Ворсклы сказал, когда команда вернется в УПЛ
Тренер Ворсклы сказал, когда команда вернется в УПЛ
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AMUR
Цілий матч Костюк підказував своїм підлеглим мовою агресора, який люто нищить наш ЗОЛОТОВЕРХИЙ рідний йому Київ. Який сором як ми поважаємо свою державу який приклад він подає , тільки на камеру вони рідною мовою говорять 
Ответить
-2
Популярные новости
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
18.01.2026, 16:06 5
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем