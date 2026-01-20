Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце
Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.01.2026 16:00 - : -
Корона Кельце
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 08:49 | Обновлено 20 января 2026, 09:23
486
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце

Смотрите 20 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце

По теме:
Карпаты – Тэджон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»
Руслан РОТАНЬ: «Это условия судейского корпуса. Мы такого не планировали»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо Киев Корона Кельце где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
