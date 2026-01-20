20.01.2026 16:00 - : -
Украина. Премьер лига20 января 2026, 08:49 | Обновлено 20 января 2026, 09:23
486
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце
Смотрите 20 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
20 января 2026, 08:49 | Обновлено 20 января 2026, 09:23
486
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
20 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Корона Кельце
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2026, 09:11 5
Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Футбол | 20.01.2026, 07:39
Футбол | 19.01.2026, 18:49
Комментарии 0
Популярные новости
19.01.2026, 06:44 73
19.01.2026, 10:00 3
18.01.2026, 15:20 2
18.01.2026, 23:57 24
18.01.2026, 09:41 2
19.01.2026, 00:09 8
18.01.2026, 08:41 83