Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.01.2026 16:00 – FT 0 : 0
Корона Кельце
Украина. Премьер лига
2644
4

Динамо – Корона – 0:0. Текстовая трансляция

Стенограмма товарищеского поединка

Динамо – Корона – 0:0. Текстовая трансляция
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Корона» - 0:0

«Динамо» (1 тайм): Игнатенко – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Коробов – Яцик, Михайленко, Пихалонок – Редушко, Герич, Волошин.

«Динамо» (2 тайм): Суркис – Михавко, Тиаре, Беловар, Караваев – Осипенко (Рубчинский, 64, Осипенко, 76), Бражко, Шапаренко – Кабаев, Герич (Герреро, 64), Диалло (Шола, 64).

«Корона»: Дзеконски – Смолярчик, Реста, Сотириу – Матушевски, Ремакле, Светлин, Звозны – Длугош, Степински – Антонин.

Стадион: «Fanatic Tour Topkapi Football Center» им. В. Лобановского (Анталья, Турция).

Во вторник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и польская «Корона». Матч пройдет в Анталье, на поле стадиона «Fanatic Tour Topkapi Football Center», начало в 16:00.

Первая контрольная игра на турецких сборах для команды Игоря Костюка и лично для тренера в новой роли. Соперник – девятая команда текущего сезона чемпионата Польши.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Корона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
20 января 2026 -
16:00
Корона Кельце
Динамо Киев товарищеские матчи Корона Кельце учебно-тренировочные сборы Игорь Костюк контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
