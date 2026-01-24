Клуб УПЛ отменил контрольный матч с болгарским клубом. Известна принина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 10:46 | Обновлено 24 января 2026, 12:05
«Оболонь» не сможет сыграть против «Ботева» из-за погодных условий

ФК Оболонь Киев.

Украинские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги. Киевская Оболонь проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

В субботу, 24 января, у «пивоваров» был запланирован контрольный матч против болгарского Ботева Пловдив, но матч пришлось отменять из-за плохих погодных условий.

«Поля закрыты из-за сильного дождя, поэтому проведение матча сегодня невозможно. О дальнейших изменениях в программе зимних сборов и последующих спаррингах сообщим дополнительно. Спасибо за понимание и поддержку», – говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
