Спаслись от поражения. Кудровка сыграла вничью с болгарским клубом Арда

Поединок «Кудровка» – «Арда» завершился со счетом 1:1
Зимний учебно-тренировочный сбор «Кудровка» проводит в Турции. Во вторник, 20 января, новичок УПЛ сыграл товарищеский матч с болгарским клубом «Арда».
Болгарский клуб открыл счет на 25-й минуте матча. После подачи с углового игроки «Арды» сделали несколько передач головой и отправили мяч в ворота.
«Кудровка» смогла отыграться в конце второго тайма. На 89-й минуте Антон Демченко ударом в под перекладину спас свою команду от поражения. Также гол Демченко стал первым, забитым игроками «Кудровки» в 2026 году.
Товарищеский матч, 20 января. Турция
«Кудровка» (Украина) – «Арда» (Болгария) – 1:1
Голы: Демченко, 89 – гол, 25
