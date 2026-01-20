Спаслись от поражения. Кудровка сыграла вничью с болгарским клубом Арда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Кудровка
20.01.2026 14:00 – FT 1 : 1
Арда
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 16:14 | Обновлено 20 января 2026, 16:34
219
0

Поединок «Кудровка» – «Арда» завершился со счетом 1:1

ФК Кудровка

Зимний учебно-тренировочный сбор «Кудровка» проводит в Турции. Во вторник, 20 января, новичок УПЛ сыграл товарищеский матч с болгарским клубом «Арда».

Болгарский клуб открыл счет на 25-й минуте матча. После подачи с углового игроки «Арды» сделали несколько передач головой и отправили мяч в ворота.

«Кудровка» смогла отыграться в конце второго тайма. На 89-й минуте Антон Демченко ударом в под перекладину спас свою команду от поражения. Также гол Демченко стал первым, забитым игроками «Кудровки» в 2026 году.

Товарищеский матч, 20 января. Турция

«Кудровка» (Украина) – «Арда» (Болгария) – 1:1

Голы: Демченко, 89 – гол, 25

Видеозапись матча

