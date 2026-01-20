Кудровка – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Кудровка
20.01.2026 14:00 - : -
Арда
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 13:04 | Обновлено 20 января 2026, 13:12
Смотрите 20 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 14:00 встречаются Кудровка и болгарская команда Арда Кырджали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе Emirhan Sport Center в турецком городе Сиде.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

