Кудровка – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
20 января в 14:00 встречаются Кудровка и болгарская команда Арда Кырджали.
Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра проходит на стадионе Emirhan Sport Center в турецком городе Сиде.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
