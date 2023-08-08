ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
Ибрагим Дабо стал футболистом донецкого клуба
18-летний сенегальский полузащитник с французским паспортом Ибрагим Дабо официально стал футболистом «Шахтера».
Несмотря на то, что донецкий клуб не выпускал по этому поводу никаких коммюнике, имя и фамилия молодого легионера значатся в заявке «Шахтера» на сезон на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
Дабо заявлен «горняками» по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов, рожденных в 2002 году или позднее.
Ранее сообщалось, что Дабо до трансфера в «Шахтер» пять лет провел в академии итальянской «Пармы».
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Втім, подивимось, як цей Ібрагім проявить себе. Африканці, вони загалом міцні, працьовиті і витривалі гравці, хоча бувають і винятки.