ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца

18-летний сенегальский полузащитник с французским паспортом Ибрагим Дабо официально стал футболистом «Шахтера».

Несмотря на то, что донецкий клуб не выпускал по этому поводу никаких коммюнике, имя и фамилия молодого легионера значатся в заявке «Шахтера» на сезон на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

Дабо заявлен «горняками» по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов, рожденных в 2002 году или позднее.

upl.ua

Ранее сообщалось, что Дабо до трансфера в «Шахтер» пять лет провел в академии итальянской «Пармы».