Источник: Шахтер подписал французского вингера 2005 года рождения

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» подписал 18-летнего французского вингера Ибрагима Дабо.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, контракт рассчитан до 2026 года.

В начале мая уже была информация, что Ибрагим тренируется в составе «Шахтера» U-19. Последние 5 лет Дабо находился в академии итальянского клуба «Парма».

Done Deal! Ibrahima #Dabo (born in 2005) to #Shakhtar. Contract until 2026. #transfers pic.twitter.com/PopFd8g4rB