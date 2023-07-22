Украина. Премьер лига22 июля 2023, 21:08 | Обновлено 22 июля 2023, 21:09
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Источник: Шахтер подписал французского вингера 2005 года рождения
Ибрагим Дабо продолжит карьеру в донецкой команде
22 июля 2023, 21:08 | Обновлено 22 июля 2023, 21:09
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Донецкий футбольный клуб «Шахтер» подписал 18-летнего французского вингера Ибрагима Дабо.
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, контракт рассчитан до 2026 года.
В начале мая уже была информация, что Ибрагим тренируется в составе «Шахтера» U-19. Последние 5 лет Дабо находился в академии итальянского клуба «Парма».
Читайте также:Источник: Шахтер подпишет 17-летнего Ибрагима Дабо из Италии
Done Deal! Ibrahima #Dabo (born in 2005) to #Shakhtar. Contract until 2026. #transfers pic.twitter.com/PopFd8g4rB— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2023
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Борячук просидел на лавке второй круг, сейчас не играет , например, но покупают 2005 года француза из дубля серии Б