Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шахтер подписал французского вингера 2005 года рождения
Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 21:08 | Обновлено 22 июля 2023, 21:09
288
3

Источник: Шахтер подписал французского вингера 2005 года рождения

Ибрагим Дабо продолжит карьеру в донецкой команде

22 июля 2023, 21:08 | Обновлено 22 июля 2023, 21:09
288
3
Источник: Шахтер подписал французского вингера 2005 года рождения
Twitter. Ибрагим Дабо

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» подписал 18-летнего французского вингера Ибрагима Дабо.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, контракт рассчитан до 2026 года.

В начале мая уже была информация, что Ибрагим тренируется в составе «Шахтера» U-19. Последние 5 лет Дабо находился в академии итальянского клуба «Парма».

По теме:
Минай передал нескольких игроков Хусту
Источник: Атлетико Насьональ арендует форварда Динамо. Игрок уже в Колумбии
ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда
Николо Скира Ибрагим Дабо Шахтер Донецк Парма трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше
Футбол | 22 июля 2023, 18:37 0
Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше
Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше

Луганская команда проиграла ФК «Ружомберок» со счетом 1:2

Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко
Футбол | 22 июля 2023, 12:43 11
Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко
Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко

Итальянский клуб не будет продолжать работу над трансфером

Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Футбол | 21.07.2023, 23:15
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Футбол | 21.07.2023, 23:43
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
Футбол | 22.07.2023, 09:41
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
не думаю, что верная стратегия...
Борячук просидел на лавке второй круг, сейчас не играет , например, но покупают 2005 года француза из дубля серии Б 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
21.07.2023, 23:00 5
Другие виды
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
21.07.2023, 13:19 9
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
21.07.2023, 03:40
Теннис
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
20.07.2023, 21:40 4
Футбол
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
20.07.2023, 20:05 1
Волейбол
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
21.07.2023, 10:40 6
Футбол
Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
20.07.2023, 19:28 23
Теннис
Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
21.07.2023, 23:35 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем