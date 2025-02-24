Мичел объяснил поражение Жироны в матче с Реалом, где Цыганков не забил

Главный тренер Жироны Мичел поделился эмоциями от матча против мадридского «Реала» в Ла Лиге, где его команда уступила (2:0). Специалист заявил, что гол Луки Модрича оказал большое влияние на результат.

Игра была очень сложной. «Реал» сейчас знает, что каждое очко очень важно. И это тяжело. Мы ожидали матча, в котором он будет сильно доминировать.

В первом тайме мы были лучше и имели несколько хороших моментов. Играть в таких условиях нелегко. Мадрид находится в победном режиме, и этому очень тяжело противостоять. Нам не хватило немного агрессивности, но это нормально», – лаконично сказал испанец.

Ранее стала известна оценка Виктора Цыганкова за матч против «Реала».