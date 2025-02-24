Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел объяснил поражение Жироны в матче с Реалом, где Цыганков не забил
Испания
24 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:44
272
0

Мичел объяснил поражение Жироны в матче с Реалом, где Цыганков не забил

Испанец похвалил «сливочных»

24 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:44
272
0
Мичел объяснил поражение Жироны в матче с Реалом, где Цыганков не забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер Жироны Мичел поделился эмоциями от матча против мадридского «Реала» в Ла Лиге, где его команда уступила (2:0). Специалист заявил, что гол Луки Модрича оказал большое влияние на результат.

Игра была очень сложной. «Реал» сейчас знает, что каждое очко очень важно. И это тяжело. Мы ожидали матча, в котором он будет сильно доминировать.

В первом тайме мы были лучше и имели несколько хороших моментов. Играть в таких условиях нелегко. Мадрид находится в победном режиме, и этому очень тяжело противостоять. Нам не хватило немного агрессивности, но это нормально», – лаконично сказал испанец.

Ранее стала известна оценка Виктора Цыганкова за матч против «Реала».

По теме:
Звездный игрок Реала вышел на матч с Ман Сити на уколах и отыграл 90 минут
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лука Модрич – это подарок для всего футбола»
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Реал Мадрид Реал - Жирона
Олег Вахоцкий Источник: adidas.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом
Футбол | 24 февраля 2025, 00:59 6
Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом
Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом

На украинца претендуют «Наполи» и «Вест Хэм»

Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Футбол | 23 февраля 2025, 20:31 4
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ

Киевляне продлят контракт с Владимиром Бражко

«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
Бокс | 23.02.2025, 11:59
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Бокс | 23.02.2025, 09:35
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.02.2025, 06:19
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
22.02.2025, 11:37 9
Футбол
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
23.02.2025, 11:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем