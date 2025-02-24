Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
В понедельник на корты Мексики выйдут Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева
24 февраля начнутся матчи 1-го раунда в одиночном и парном разрядах на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
В понедельник на мексиканские корты выйдут две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на понедельник, 24 февраля
WTA 500 Мерида. Хард. Одиночный разряд, 1/16 финала
Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)
Ангелина Калинина – Леолия Жанжан [Q]
WTA 500 Мерида. Хард. Парный разряд, 1/8 финала
Court 2. 1-й запуск (не ранее 00:00)
Юлия Стародубцева / Ребекка Шрамкова – Катаржина Питер / Майяр Шериф
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