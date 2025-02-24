Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля

24 февраля начнутся матчи 1-го раунда в одиночном и парном разрядах на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В понедельник на мексиканские корты выйдут две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на понедельник, 24 февраля

WTA 500 Мерида. Хард. Одиночный разряд, 1/16 финала

Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Ангелина Калинина – Леолия Жанжан [Q]

WTA 500 Мерида. Хард. Парный разряд, 1/8 финала

Court 2. 1-й запуск (не ранее 00:00)

Юлия Стародубцева / Ребекка Шрамкова – Катаржина Питер / Майяр Шериф