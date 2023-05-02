Источник: Шахтер подпишет 17-летнего легионера из Италии

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» летом подпишет 17-летнего вингера Ибрагима Дабо. Об этом сообщает бывший аналитик телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко, который сейчас работает скаутом-аналитиком в «Кривбассе»:



«Шахтер» летом подпишет вингера Ибрагима Дабо.

Об этом 17-летнем футболисте пока не было никакой информации, но я знаю, что он уже в Украине. Тренируется в составе «Шахтера» U-19 примерно 2-3 недели.

Правый вингер, привезенный из Италии, последние 5 лет был частью акамедии «Пармы». Выделяется физическими качествами – резкий, жилистый, быстрый и с очень мощным взрывом.

«Шахтер» подпишет футболиста летом, когда ему исполнится 18 лет.

Также есть информация, что в ближайшее время в состояние молодежной команды «горняков» приедет еще один новичок – молодой футболист, вероятнее всего, из Сенегала».