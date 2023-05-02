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  4. Источник: Шахтер подпишет 17-летнего легионера из Италии
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 22:16 |
1759
0

Источник: Шахтер подпишет 17-летнего легионера из Италии

Также в ближайшее время к молодежке донецкого клуба присоединится сенегалец

02 мая 2023, 22:16 |
1759
0
Источник: Шахтер подпишет 17-летнего легионера из Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» летом подпишет 17-летнего вингера Ибрагима Дабо. Об этом сообщает бывший аналитик телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко, который сейчас работает скаутом-аналитиком в «Кривбассе»:

«Шахтер» летом подпишет вингера Ибрагима Дабо.

Об этом 17-летнем футболисте пока не было никакой информации, но я знаю, что он уже в Украине. Тренируется в составе «Шахтера» U-19 примерно 2-3 недели.

Правый вингер, привезенный из Италии, последние 5 лет был частью акамедии «Пармы». Выделяется физическими качествами – резкий, жилистый, быстрый и с очень мощным взрывом.

«Шахтер» подпишет футболиста летом, когда ему исполнится 18 лет.

Также есть информация, что в ближайшее время в состояние молодежной команды «горняков» приедет еще один новичок – молодой футболист, вероятнее всего, из Сенегала».

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