Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел

Известный шведский экс-футболист Златан Ибрагимович ответил на вопрос журналистов, кто был лучшим защитником, которого он видел в своей карьере.

«Я назову пять игроков. Это Мальдини, Неста, Стам, Кьеллини и Тиаго Силва. Когда я играл с Сильвой, я сказал, что у меня есть Ибрагимович в защите. Тиаго был лучшим защитником, он умел все делать», – сказал Златан Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за свою карьеру. Швед выделил своего бывшего партнера Эдинсона Кавани, с которым играл в «ПСЖ».