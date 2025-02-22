Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Златан назвал пять центрбеков
Известный шведский экс-футболист Златан Ибрагимович ответил на вопрос журналистов, кто был лучшим защитником, которого он видел в своей карьере.
«Я назову пять игроков. Это Мальдини, Неста, Стам, Кьеллини и Тиаго Силва. Когда я играл с Сильвой, я сказал, что у меня есть Ибрагимович в защите. Тиаго был лучшим защитником, он умел все делать», – сказал Златан Ибрагимович.
Ранее Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за свою карьеру. Швед выделил своего бывшего партнера Эдинсона Кавани, с которым играл в «ПСЖ».
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