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22 февраля 2025, 20:11 |
1295
1

Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел

Златан назвал пять центрбеков

22 февраля 2025, 20:11 |
1295
1
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Известный шведский экс-футболист Златан Ибрагимович ответил на вопрос журналистов, кто был лучшим защитником, которого он видел в своей карьере.

«Я назову пять игроков. Это Мальдини, Неста, Стам, Кьеллини и Тиаго Силва. Когда я играл с Сильвой, я сказал, что у меня есть Ибрагимович в защите. Тиаго был лучшим защитником, он умел все делать», – сказал Златан Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за свою карьеру. Швед выделил своего бывшего партнера Эдинсона Кавани, с которым играл в «ПСЖ».

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Златан Ибрагимович Тиаго Силва Паоло Мальдини Алессандро Неста Джорджо Кьеллини
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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ivankondrat96
Ібра у своєму стилі. Тіаго Сілва кращий - значить він Ібрагімович серед захисників)
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