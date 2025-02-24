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  4. Салах оформил больше всего голевых действий в лиге против команд Гвардиолы
Англия
24 февраля 2025, 07:21 |
146
0

Салах оформил больше всего голевых действий в лиге против команд Гвардиолы

В последнем матче против «Манчестер Сити» египтянин забил гол и отдал ассист

24 февраля 2025, 07:21 |
146
0
Салах оформил больше всего голевых действий в лиге против команд Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил больше всего результативных действий в чемпионате против команд под руководством Пепа Гвардиолы (9 голов и 6 ассистов) среди всех игроков.

23 февраля состоялась встреча 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Матч завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По голу забили Салах и Собослаи.

В этом сезоне Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, отметившись 41 результативными действиями (25 Г + 16 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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