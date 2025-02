Салах оформил больше всего голевых действий в лиге против команд Гвардиолы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил больше всего результативных действий в чемпионате против команд под руководством Пепа Гвардиолы (9 голов и 6 ассистов) среди всех игроков.

23 февраля состоялась встреча 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Матч завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По голу забили Салах и Собослаи.

В этом сезоне Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, отметившись 41 результативными действиями (25 Г + 16 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

1 - Mohamed Salah has both the most goals (9) and most assists (6) of any player against sides managed by Pep Guardiola in his top-flight league managerial career. Thorn. pic.twitter.com/BmyfSCy5IJ