Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Этихад в Манчестере.

«Ливерпуль» победил хозяев поля со счетом 2:0. Египетский вингер гостей Мохамед Салах отметился голом и ассистом на Доминика Собослаи.

После матча «Манчестер Сити» с 44 очками остался на 4-м месте турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 64 баллами расположился на 1-й позиции.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

❗️ Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити, 14-я минута, 0:1

❗️ Собослаи забил в ворота Манчестер Сити, 37-я минута, 0:2