Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени
В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Встречу принимал Этихад в Манчестере.
«Ливерпуль» победил хозяев поля со счетом 2:0. Египетский вингер гостей Мохамед Салах отметился голом и ассистом на Доминика Собослаи.
После матча «Манчестер Сити» с 44 очками остался на 4-м месте турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 64 баллами расположился на 1-й позиции.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2
Голы: Салах, 14, Собослаи, 37
❗️ Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити, 14-я минута, 0:1
События матча
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