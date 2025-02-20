Шахтер Донецк

Шахтер – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
В понедельник, 24 февраля, в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Шахтер – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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