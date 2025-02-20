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Премьер-лига
Шахтер Донецк
24.02.2025 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 15:15 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:18
91
0

Шахтер – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 15:15 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:18
91
0
Шахтер – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер – Левый Берег
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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