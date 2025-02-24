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  4. Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 февраля 2025, 07:11 |
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Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Мериде 24 февраля в 22:00

24 февраля 2025, 07:11 |
75
0
Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 129). Поединок пройдет 1-м запуском на Akron Stadium. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Марты Костюк, либо против Дарьи Сэвилл.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
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Ангелина Калинина Леолия Жанжан смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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