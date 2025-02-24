WTA24 февраля 2025, 07:11 |
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Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Мериде 24 февраля в 22:00
24 февраля 2025, 07:11 |
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24 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
В 1-м раунде украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 129). Поединок пройдет 1-м запуском на Akron Stadium. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Марты Костюк, либо против Дарьи Сэвилл.
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