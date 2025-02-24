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  4. ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 08:16 |
331
2

ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»

Специалист высказал свое мнение по поводу матча Динамо – Карпаты

24 февраля 2025, 08:16 |
331
2
ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Динамо» в 18 туре УПЛ.

– Матч показался интересным и не был таким, что одни хотят, а другие не хотят или не могут. Мы пытались давить на «Динамо» и прессинговать. Киевляне много теряли мячей после нашего давления, но это игроки высокого мастерства, и они из-под него выходили. Мне понравилось, что наша команда действовала смело. Также мы принимали сложные решения, пытались выходить из-под давления "Динамо" за счет конструктива, а не примитивного футбола.

– Как оцениваете первый официальный поединок в году и подготовку к нему?

– Мы тренировались на искусственном поле в течение недели, а сегодня вышли на натуральное поле. Эти переходы немного ощущаются. Футбол был действительно интенсивным.

– Где будут играть «Карпаты» домашние матчи?

– Завтра клуб выйдет с официальной коммуникацией по поводу поединка против ЛНЗ.

– С трибун создавалось впечатление, что «Карпаты» в первом тайме не играли в тот интенсивный футбол, который вам нравится, а во втором – уже пытались. Это такой ваш замысел или просто следствие физической усталости?

– Мы вчера говорили, что очень тяжелыми будут первые минуты. Переход с искусственного поля на натуральное скажется. Наш план – пытаться играть первым номером. Все зависит от соперника, они заставляли нас садиться в оборону. После того, как мы заставляли «Динамо» играть назад, мы были интенсивными, поднимали линию, во многих моментах пытались высоко встречать динамовцев, давить на их штрафную. Не все наши футболисты находились в оптимальных кондициях. То, что мы выдержали весь матч, я считаю, что это показатель того, что мы в хорошем физическом состоянии.

– Как оцениваете игру новичков?

– Они добавили нам качества. Я уверен, что каждый игрок, присоединившийся к нам зимой, принесет много пользы «Карпатам» в будущем. Жаль, что заболел Олег Федор, и мы не имели возможности его использовать в этом поединке. В будущем все они будут очень важными игроками для нас. Им нужно немного времени для адаптации. Мы видим, что их интеграция продолжается. То, что было во время сборов и сейчас – это разные футболисты.

– Как вам такое большое количество фанатов «Карпат» на трибунах?

– Я сегодня говорил ребятам, что это все из-за их работы, которую вы каждый день демонстрируете. Вы показываете открытый футбол, пытаетесь играть на атаку и это привлекает. Болельщикам это нравится, ради этого футбол существует. Болельщики не любят, когда команды отбиваются и сидят в штрафной. Ребята пытаются играть смело. Даже сегодня в Киеве против «Динамо». Я не увидел в их глазах страха. И это очень хорошо. Если мы сможем с этим идти дальше, то будем сильно расти и становиться сильнее. Становиться такой командой, на которую будет ходить болельщик и будет бояться соперник.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 2
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Виктор Алтухов
Карпаты с этим Лупашко выглядят очень слабо. Жаль, что выгнали Маркевича, интересно было бы посмотреть Карпаты с ним. Уверен, что команда смотрелась бы на голову лучше. Но Карпаты привыкли к интригам.
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Lev5455
Ти трендиш одне і те саме цілий рік. Грати першим номером, показувати відкритий та якісний футбол. Я вчора нічого нового не побачив, що дінамо дуб дубами, що ви. З такою граю дінамо буде другою командою на фініші.  А вам бракує правильно побудованої тактичної гри, а з гаслом грати першим номером це кумедно. дінамо у другому таймі переграло вас тактично.
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