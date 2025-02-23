Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»

22 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» в меньшинстве уступил с минимальным счетом «Вест Хэму» (0:1).

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на замену на 56-й минуте, получив среднюю оценку 6,6 от статистического портала Flashscore. В Англии сдержанно прокомментировали игру украинца:

«Пытался всегда бороться за мяч, был вовлеченным в игру, много двигался. И он, и его товарищи не сумели остановить соперника. В любом случае защитник сыграл лучше, чем Райс, которого заменил Зинченко», – считает Londonworld.

«Некоторые были шокированы появлением украинского футболиста на поле, но он хотя бы пытался придать этой встрече больше энергии. Неплохо сыграл в полузащите, именно этого не хватало в первой половине матча», – отмечает издание Arsenalinsider.

«Арсенал» занимает второе место в АПЛ, набрав 53 балла. Отставание от лидера составляет восемь очков. В следующем матче лондонский клуб сыграет против «Ноттингема» 26 февраля в 21:30 по киевскому времени.