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Англия
23 февраля 2025, 11:29 |
2011
0

Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»

Украинский защитник вышел на замену в матче с «Вест Хэмом»

23 февраля 2025, 11:29 |
2011
0
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

22 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» в меньшинстве уступил с минимальным счетом «Вест Хэму» (0:1).

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на замену на 56-й минуте, получив среднюю оценку 6,6 от статистического портала Flashscore. В Англии сдержанно прокомментировали игру украинца:

«Пытался всегда бороться за мяч, был вовлеченным в игру, много двигался. И он, и его товарищи не сумели остановить соперника. В любом случае защитник сыграл лучше, чем Райс, которого заменил Зинченко», – считает Londonworld.

«Некоторые были шокированы появлением украинского футболиста на поле, но он хотя бы пытался придать этой встрече больше энергии. Неплохо сыграл в полузащите, именно этого не хватало в первой половине матча», – отмечает издание Arsenalinsider.

«Арсенал» занимает второе место в АПЛ, набрав 53 балла. Отставание от лидера составляет восемь очков. В следующем матче лондонский клуб сыграет против «Ноттингема» 26 февраля в 21:30 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: London World
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