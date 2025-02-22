Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби
Вест Хэм наказал канониров: молотобойцы победили со счетом 1:0, Александр вышел на 56-й
22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Арсенал и Вест Хэм.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Единственный гол на 44-й минуте забил Джаррод Боуэн.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Деклана Райса.
Арсенал с 73-й минуты играл в меньшинстве. Красную карточку получил Майлз Льюис-Скелли.
В таблице чемпионата Англии Арсенал с 53 очками занимает второе место. У лидера Ливерпуля 61 пункт. Вест Хэм с 30 баллами располагается на 16-й позиции.
АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля
Арсенал – Вест Хэм – 0:1
Гол: Боуэн, 44
Удаление: Майлз Льюис-Скелли, 73
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибо выбрал лучших стражей ворот
Клара в трех сетах одолела Каролину и поборется за трофей тысячника в Дубае