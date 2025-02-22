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Арсенал
22.02.2025 17:00 – FT 0 : 1
Вест Хэм
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Англия
22 февраля 2025, 19:01 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:24
1242
2

Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби

Вест Хэм наказал канониров: молотобойцы победили со счетом 1:0, Александр вышел на 56-й

22 февраля 2025, 19:01 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:24
1242
2
Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Арсенал и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный гол на 44-й минуте забил Джаррод Боуэн.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Деклана Райса.

Арсенал с 73-й минуты играл в меньшинстве. Красную карточку получил Майлз Льюис-Скелли.

В таблице чемпионата Англии Арсенал с 53 очками занимает второе место. У лидера Ливерпуля 61 пункт. Вест Хэм с 30 баллами располагается на 16-й позиции.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Арсенал – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 44

Удаление: Майлз Льюис-Скелли, 73

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Джаррод Боуэн Майлз Льюис-Скелли удаление (красная карточка) Александр Зинченко Арсенал Лондон Вест Хэм Арсенал - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashko57
Пока Арсенал будет играть под дудку Артеты, он никогда не станет чемпионом. Ни мысли, ни тактики, ни очков.
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0
Harun Bakircioğlu
Матч не смотрел. Зинченко вышел впервые в Арсенале на родной позиции?  И мелкий ему испортил дебют спустя три года своей второй красной за месяц.
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0
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