Арсенал – Вест Хэм – 0:1. 34 минуты Зинченко и удаление. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ 2024/25
22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Арсенал и Вест Хэм.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Деклана Райса.
АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля
Арсенал – Вест Хэм – 0:1
Гол: Боуэн, 44
Удаление: Майлз Льюис-Скелли, 73
Видеообзор матча:
События матча
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