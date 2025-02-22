22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Арсенал и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Деклана Райса.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Арсенал – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 44

Удаление: Майлз Льюис-Скелли, 73

Видеообзор матча: