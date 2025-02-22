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Чемпионат Англии
Арсенал
22.02.2025 17:00 – FT 0 : 1
Вест Хэм
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Англия
22 февраля 2025, 20:38 |
629
0

Арсенал – Вест Хэм – 0:1. 34 минуты Зинченко и удаление. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ 2024/25

22 февраля 2025, 20:38 |
629
0
Арсенал – Вест Хэм – 0:1. 34 минуты Зинченко и удаление. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Арсенал и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Деклана Райса.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Арсенал – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 44

Удаление: Майлз Льюис-Скелли, 73

Видеообзор матча:

События матча

73’
Майлз Луис-Скелли (Арсенал) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Арсенал Лондон удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм Джаррод Боуэн Майлз Льюис-Скелли видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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