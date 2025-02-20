Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
22.02.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 февраля 2025, 21:02 |
101
0

Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву

20 февраля 2025, 21:02 |
101
0
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Арсенал

После ничьи с «Астон Виллой», «Арсенал» выиграл три матча подряд. Сперва подопечные Артеты обыграли «Вулверхэмптон» (1:0), затем уничтожили «Манчестер Сити» (5:1) и в предыдущем туре выиграли у «Лестера» (2:0). Команда идет на втором месте турнирной таблицы, с отставанием от «Ливерпуля» в восемь очков. При этом у «Арсенала» на один матч меньше. «Арсенал» – третья по результативности команда АПЛ. В 25 матчах «канониры» забили 51 мяч. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». «Арсенал» остался единственной командой АПЛ, которая не проигрывала на своем поле.

Вест Хэм

«Вест Хэм» попал в полосу неудач. В последних четырех матчах команда набрала всего одно очко, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1). В предыдущем туре «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» (0:1). «Вест Хэм» идет на 16 месте, но с отрывом от зоны вылета в 10 очков. В гостях «Вест Хэм» не выигрывал с 26 декабря прошлого года, когда удалось обыграть «Саутгемптон» (1:0).

Личные встречи

Матч первого круга «Арсенал» выиграл со счетом 4:2. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

«Арсенал» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Арсенал» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,08 гола за матч.

Возможные составы

  • «Арсенал»: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Райс, Парти, Эдегор, Нванери, Стерлинг, Троссард.
  • «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Ван-Биссака, Килман, Мавропанос, Соучек, Альварес, Солер, Боуэн, Кудус, Пакета.

Прогноз

«Арсенал» играет результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
22 февраля 2025 -
17:00
Вест Хэм
Тотал больше 2,5 1,66 Сделать ставку
По теме:
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Салах повторил рекорд Макманамана за Ливерпуль в Премьер-лиге
Серьезная потеря для Зинченко. Барселона нацелилась на игрока Арсенала
Арсенал - Вест Хэм Арсенал Лондон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
Футбол | 20 февраля 2025, 17:14 14
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера

Пресс-служба клуба сняла животное на сборах

Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Теннис | 20 февраля 2025, 03:59 2
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае

Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Свентек

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
Футбол | 20.02.2025, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20.02.2025, 07:35
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 26
Теннис
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем