В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

После ничьи с «Астон Виллой», «Арсенал» выиграл три матча подряд. Сперва подопечные Артеты обыграли «Вулверхэмптон» (1:0), затем уничтожили «Манчестер Сити» (5:1) и в предыдущем туре выиграли у «Лестера» (2:0). Команда идет на втором месте турнирной таблицы, с отставанием от «Ливерпуля» в восемь очков. При этом у «Арсенала» на один матч меньше. «Арсенал» – третья по результативности команда АПЛ. В 25 матчах «канониры» забили 51 мяч. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». «Арсенал» остался единственной командой АПЛ, которая не проигрывала на своем поле.

Вест Хэм

«Вест Хэм» попал в полосу неудач. В последних четырех матчах команда набрала всего одно очко, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1). В предыдущем туре «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» (0:1). «Вест Хэм» идет на 16 месте, но с отрывом от зоны вылета в 10 очков. В гостях «Вест Хэм» не выигрывал с 26 декабря прошлого года, когда удалось обыграть «Саутгемптон» (1:0).

Личные встречи

Матч первого круга «Арсенал» выиграл со счетом 4:2. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

«Арсенал» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Арсенал» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,08 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Райс, Парти, Эдегор, Нванери, Стерлинг, Троссард.

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Ван-Биссака, Килман, Мавропанос, Соучек, Альварес, Солер, Боуэн, Кудус, Пакета.

Прогноз

«Арсенал» играет результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.