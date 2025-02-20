Англия20 февраля 2025, 16:55 |
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Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
20 февраля 2025, 16:55 |
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В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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