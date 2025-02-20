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Чемпионат Англии
Арсенал
22.02.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 февраля 2025, 16:55 |
46
0

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

20 февраля 2025, 16:55 |
46
0
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вест Хэм

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко смотреть онлайн Вест Хэм Арсенал - Вест Хэм
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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