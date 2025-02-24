«Владик Криша дал». Милевский обратился к Ванату после шедевра Карпатам

Легендарный форвард киевского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями от шедеврального гола Владислава Ваната, который форвард забил в ворота львовских «Карпат» в 18 туре УПЛ (2:0).

«Вот он, Влад, е-майо, проснулся. Моментик. Опа. Криш. И с правой туда, Владик. Красава. Оп. В дальний, блин. Ого-го. Владик Криша дал», – сказал Милевский в своем telegram-канале.

Артем Милевский продолжает вызывающе обращаться к Владиславу Ванату при любой возможности. Все началось из-за неудавшейся шутки Владислава, завирусившейся в социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.