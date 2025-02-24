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  4. «Владик Криша дал». Милевский обратился к Ванату после шедевра Карпатам
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 08:38 |
1459
6

«Владик Криша дал». Милевский обратился к Ванату после шедевра Карпатам

Артем Милевский похвалил Владислава Ваната

24 февраля 2025, 08:38 |
1459
6
«Владик Криша дал». Милевский обратился к Ванату после шедевра Карпатам
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Легендарный форвард киевского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями от шедеврального гола Владислава Ваната, который форвард забил в ворота львовских «Карпат» в 18 туре УПЛ (2:0).

«Вот он, Влад, е-майо, проснулся. Моментик. Опа. Криш. И с правой туда, Владик. Красава. Оп. В дальний, блин. Ого-го. Владик Криша дал», – сказал Милевский в своем telegram-канале.

Артем Милевский продолжает вызывающе обращаться к Владиславу Ванату при любой возможности. Все началось из-за неудавшейся шутки Владислава, завирусившейся в социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

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Владислав Ванат Артем Милевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Динамо - Карпаты Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 6
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Falko
Ванат - пацан ввічливий, не те що деякі. Він подякував. "Майстру" )
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+1
JLF
«Ось він, Влад, йо-майо, прокинувся. Моментик. Опа. Кріш. І з правої
туди, Владік. Красава. Оп. В дальній, блін. Ого-го. Владик Кріша дав», – цитати великих людей
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+1
Adekvat
Чому це "шутка неудавшаяся"? Супер жарт був і якраз в тему, чи то не правда? Дивіться правді в очі, всі все зрозуміли і все прекрасно зайшло!
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0
Ros
"Шедевральний" гол!?... Мля, куди ми докотился...
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0
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Gargantua81
ну вот это как раз в стиле как Миля Спартаку забивал.
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0
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