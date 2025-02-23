Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Киевляне продлят контракт с Владимиром Бражко
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение относительно лидера команды полузащитника Владимира Бражко.
Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что «Динамо» и Бражко пришли к согласию о продлении контракта. Сейчас контракт Бражко действует до лета 2028 года.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»
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