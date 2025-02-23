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  4. Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 20:31 |
3080
2

Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ

Киевляне продлят контракт с Владимиром Бражко

23 февраля 2025, 20:31 |
3080
2
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
ФК Динамо. Владимир Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение относительно лидера команды полузащитника Владимира Бражко.

Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что «Динамо» и Бражко пришли к согласию о продлении контракта. Сейчас контракт Бражко действует до лета 2028 года.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

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Владимир Зверов Владимир Бражко Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Gargantua81
я уже думал поженились
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