Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Делают положительные вещи». Гюнеш высказался о Зубкове и Сикане
Турция
24 февраля 2025, 07:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:58
102
0

«Делают положительные вещи». Гюнеш высказался о Зубкове и Сикане

Наставник Трабзонспора доволен адаптацией новичков

24 февраля 2025, 07:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:58
102
0
«Делают положительные вещи». Гюнеш высказался о Зубкове и Сикане
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Главный тренер турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался об украинских легионерах клуба Александре Зубкове и Данииле Сикане после матча против ФК Газиантеп (3:2).

«Я думаю, что новички будут еще лучше. Некоторые из них могут быстро адаптироваться, некоторые позже. Я думаю, что Зубков, Сикан, Мустафа делают положительные вещи.

Гармоничность наших новых игроков хороша с точки зрения характера. Они смогут сделать больше, учитывая талант», – лаконично сказал Гюнеш.

На нашем сайте доступен обзор матча Трабзонспор – Газиантеп, где Арсений Батагов и Александр Зубков отметились результативными действиями.

По теме:
Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Газиантеп – 3:2. Ассисты Батагова и Зубкова. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний экс-форвард Динамо и Карпат подписал контракт с ПСВ
Газиантеп Трабзонспор Александр Зубков Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: NTV Spor
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 февраля 2025, 20:29 1
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча

Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени

Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Биатлон | 23 февраля 2025, 17:49 12
Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м

Мандзын финишировал на 27-м месте, а Пидручный – на последней позиции

Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.02.2025, 06:19
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Баколе признался, из-за чего проиграл Паркеру жестким нокаутом
Бокс | 24.02.2025, 04:21
Баколе признался, из-за чего проиграл Паркеру жестким нокаутом
Баколе признался, из-за чего проиграл Паркеру жестким нокаутом
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Футбол | 23.02.2025, 20:31
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
23.02.2025, 11:29 2
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем