«Делают положительные вещи». Гюнеш высказался о Зубкове и Сикане
Наставник Трабзонспора доволен адаптацией новичков
Главный тренер турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался об украинских легионерах клуба Александре Зубкове и Данииле Сикане после матча против ФК Газиантеп (3:2).
«Я думаю, что новички будут еще лучше. Некоторые из них могут быстро адаптироваться, некоторые позже. Я думаю, что Зубков, Сикан, Мустафа делают положительные вещи.
Гармоничность наших новых игроков хороша с точки зрения характера. Они смогут сделать больше, учитывая талант», – лаконично сказал Гюнеш.
На нашем сайте доступен обзор матча Трабзонспор – Газиантеп, где Арсений Батагов и Александр Зубков отметились результативными действиями.
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