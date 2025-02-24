«Делают положительные вещи». Гюнеш высказался о Зубкове и Сикане

Главный тренер турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался об украинских легионерах клуба Александре Зубкове и Данииле Сикане после матча против ФК Газиантеп (3:2).

«Я думаю, что новички будут еще лучше. Некоторые из них могут быстро адаптироваться, некоторые позже. Я думаю, что Зубков, Сикан, Мустафа делают положительные вещи.

Гармоничность наших новых игроков хороша с точки зрения характера. Они смогут сделать больше, учитывая талант», – лаконично сказал Гюнеш.

На нашем сайте доступен обзор матча Трабзонспор – Газиантеп, где Арсений Батагов и Александр Зубков отметились результативными действиями.