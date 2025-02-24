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Бразилия
24 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:52
456
0

ВИДЕО. Все еще невероятен. Как Неймар забил гол прямым ударом с углового

Звездный бразилец отличился за Сантос в матче против ФК Интернасьонал Лимейра

24 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:52
456
0
ВИДЕО. Все еще невероятен. Как Неймар забил гол прямым ударом с углового
ФК Сантос. Неймар

23 февраля стартовал матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.

Коллективы играют на стадионе Хосе Леви Собриньо. Время начала встречи – 23:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе.

В первой тайме Ней отличился голом и двумя ассистами. Причем его забитый мяч получился невероятным: он поразил ворота соперников прямым ударом с углового!

Два ассиста на свой счет Неймар также записал благодаря навесу с корнера. Дубль с передач Неймара сделал Тикиньо Соарес.

На счету Неймара уже два гола и три ассиста в 6 поединках после возвращения в Сантос.

ВИДЕО. Все еще невероятен. Неймар забил гол прямым ударом с углового

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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