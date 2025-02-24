ВИДЕО. Все еще невероятен. Как Неймар забил гол прямым ударом с углового

23 февраля стартовал матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.

Коллективы играют на стадионе Хосе Леви Собриньо. Время начала встречи – 23:30 по Киеву.

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Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе.

В первой тайме Ней отличился голом и двумя ассистами. Причем его забитый мяч получился невероятным: он поразил ворота соперников прямым ударом с углового!

Два ассиста на свой счет Неймар также записал благодаря навесу с корнера. Дубль с передач Неймара сделал Тикиньо Соарес.

На счету Неймара уже два гола и три ассиста в 6 поединках после возвращения в Сантос.

ВИДЕО. Все еще невероятен. Неймар забил гол прямым ударом с углового

O GOL HISTÓRICO DE NEYMAR JR! 🔟⚽ pic.twitter.com/gWhJxpGRv7 — Santos FC (@SantosFC) February 23, 2025