ВИДЕО. Все еще невероятен. Как Неймар забил гол прямым ударом с углового
Звездный бразилец отличился за Сантос в матче против ФК Интернасьонал Лимейра
23 февраля стартовал матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.
Коллективы играют на стадионе Хосе Леви Собриньо. Время начала встречи – 23:30 по Киеву.
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Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе.
В первой тайме Ней отличился голом и двумя ассистами. Причем его забитый мяч получился невероятным: он поразил ворота соперников прямым ударом с углового!
Два ассиста на свой счет Неймар также записал благодаря навесу с корнера. Дубль с передач Неймара сделал Тикиньо Соарес.
На счету Неймара уже два гола и три ассиста в 6 поединках после возвращения в Сантос.
ВИДЕО. Все еще невероятен. Неймар забил гол прямым ударом с углового
O GOL HISTÓRICO DE NEYMAR JR! 🔟⚽ pic.twitter.com/gWhJxpGRv7— Santos FC (@SantosFC) February 23, 2025
O GOL HISTÓRICO DE NEYMAR JR PELO ÂNGULO DA TORCIDA! ⚽ pic.twitter.com/QJx7RjP6Ab— Santos FC (@SantosFC) February 23, 2025
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