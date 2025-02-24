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  4. Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Испания
24 февраля 2025, 03:43 |
257
0

Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение

Тренер не хочет, чтобы Куртуа ехал в сборную Бельгии

24 февраля 2025, 03:43 |
257
0
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии. Голкипер отказывался от игр на сборную Бельгии, когда ее возглавлял Доменико Тедеско.

По информации испанских СМИ, тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти никогда не был сторонником того, чтобы его футболисты играли за свои национальные сборные. Карло опасается, что Тибо из-за загруженного графика и матчей сборной может получить рецидив травмы, из-за которой почти не играл в прошлом сезоне.

В этом сезоне на счету Куртуа 32 матча, 35 пропущенных голов и 10 сухих матчей.

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Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
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