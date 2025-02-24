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  4. «Это ошибка». Легенды английского футбола дали вердикт удалению Забарного
Англия
24 февраля 2025, 02:30 |
234
0

«Это ошибка». Легенды английского футбола дали вердикт удалению Забарного

Алан Ширер, Гари Линекер и Дэнни Мерфи оценили скандальный момент

24 февраля 2025, 02:30 |
234
0
«Это ошибка». Легенды английского футбола дали вердикт удалению Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшие игроки сборной Англии Алан Ширер, Гари Линекер и Дэнни Мерфи оценили эпизод с удалением украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

Скандальный момент экс-футболисты обсудили в эфире программы Match of the Day. Так, Линекер заявил: «Великая победа «волков», однако красная карточка повлияла на результат. Мы считаем, что это может быть еще одним ненужным вмешательством».

Мерфи добавил: «Мы видели это раньше. Я думаю, что это просто понимание игры и того, как кто-то собирается попытаться отобрать мяч и как он случайно играет в соперника. Он шел в отбор.

Видно, что он играет в мяч, но его нога отскакивает от верхней части мяча, а затем врезается в ногу Аит-Нури выше, чем следует. Нет абсолютно ничего, глаза были прикованы к мячу».

В свою очередь Ширер добавил: «Была причина, почему он врезался так высоко в ногу, и причина заключалась в том, что он на самом деле выиграл мяч, но после этого его нога поднялась выше, чем был сделан подкат изначально».

«Со стороны Забарного не было продемонстрировано никакой реальной силы или чего-то другого. Мы считаем, что это ошибка», - заключил Линекер.

Ранее стала известна оценка Забарного за матч с «Вулверхэмптоном».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алан Ширер Гари Линекер Борнмут Вулверхэмптон удаление (красная карточка) Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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