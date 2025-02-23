Подвел команду. Известна оценка Забарного за матч с Вулверхэмптоном

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

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Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

Украинский защитник «Бормнута» Илья Забарный провел на поле 31 минуту, получил красную карточку, результативных действий на его счету нет. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 5.4 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Илье оценку в 5.6. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан бразильский нападающий гостей Матеус Кунья, на счету которого единственный забитый мяч в матче. Оба портала оценили его игру в 7.8.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» раскритиковал VAR и удаление Забарного.