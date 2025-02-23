Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подвел команду. Известна оценка Забарного за матч с Вулверхэмптоном
Англия
23 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:42
257
0

Подвел команду. Известна оценка Забарного за матч с Вулверхэмптоном

Украинский защитник получил красную карточку на 31-й минуте

23 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:42
257
0
Подвел команду. Известна оценка Забарного за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

Украинский защитник «Бормнута» Илья Забарный провел на поле 31 минуту, получил красную карточку, результативных действий на его счету нет. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 5.4 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Илье оценку в 5.6. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан бразильский нападающий гостей Матеус Кунья, на счету которого единственный забитый мяч в матче. Оба портала оценили его игру в 7.8.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» раскритиковал VAR и удаление Забарного.

По теме:
И на том спасибо. Известна оценка Зинченко за матч с Вест Хэмом
ФОТО. Эрлинг Холанд порадовал себя новой роскошью. Купил «почти болид»
Эвертон – Ман Юнайтед – 2:2. Яркая ничья в Ливерпуле. Видеообзор матча
Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Матеус Кунья удаление (красная карточка) оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22 февраля 2025, 09:49 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Бокс | 23 февраля 2025, 01:53 37
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют

В саудовском Эр-Рияде вечером 22 февраля состоялось большое шоу бокса

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22.02.2025, 09:27
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22.02.2025, 07:50
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
Футбол | 23.02.2025, 03:07
«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Опубликован состав сборной Украины на женскую эстафету ЧМ-2025
Опубликован состав сборной Украины на женскую эстафету ЧМ-2025
21.02.2025, 14:59 7
Биатлон
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
21.02.2025, 16:56
Бокс
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем