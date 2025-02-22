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  4. Тренер Борнмута раскритиковал VAR и удаление Забарного
Англия
22 февраля 2025, 20:50 |
894
0

Тренер Борнмута раскритиковал VAR и удаление Забарного

Ираола недоволен решением арбитра

22 февраля 2025, 20:50 |
894
0
Тренер Борнмута раскритиковал VAR и удаление Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Наставник Борнмута Андони Ираола дал комментарий после поражения 0:1 от Вулверхэмптона в матче АПЛ, в котором рефери показал прямую красную карточку украинскому защитнику Илье Забарному.

«Очень сложно играть вдесятером, но мы отдали все силы и могли сравнять счет, оказав на них давление».

«Если судья сам увидел момент и показал красную, то для меня это окей. Но после просмотра VAR... Если бы они показывали судье повтор на нормальной скорости, то был бы шанс избежать удаления. Если бы они дали повтор в пяти разных ракурсах, то у нас был бы шанс. Но в ситуации, когда арбитр получает повтор в замедленной съемке и худший ракурс, то тут все было ясно».

«Очевидно, что Забарный сыграл в мяч, но его нога соскользнула и пошла в ногу соперника. А теперь он пропустит несколько матчей. Мне кажется, последствия слишком тяжелые», – сказал Ираола.

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Забарный получил третью красную карточку, первую за пределами Украины
удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Андони Ираола
Иван Зинченко Источник: BBC
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