Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний экс-форвард Динамо и Карпат подписал контракт с ПСВ
Нидерланды
24 февраля 2025, 03:39 |
293
0

ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний экс-форвард Динамо и Карпат подписал контракт с ПСВ

Лукас Перес стал игроком одной из лучших команд Нидерландов минимум до конца сезона

24 февраля 2025, 03:39 |
293
0
ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний экс-форвард Динамо и Карпат подписал контракт с ПСВ
ПСВ. Лукас Перес

36-летний испанский форвард Лукас Перес подписал контракт с нидерландским клубом ПСВ.

Перес присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2024/25.

В конце января Перес расторг контракт с Депортиво из Ла-Коруньи (Испания) по личным обстаятельствам. В ПСВ Лукас будет выступать под номером 27.

«Я с нетерпением жду возможности показать себя болельщикам и своим новым товарищам по команде. Я очень амбициозен и с нетерпением жду возможности забить много голов и сделать много результативных передач. Мое первое впечатление о клубе очень хорошее, я черпаю энергию от людей, с которыми уже познакомился.

После моего расторжения контракта с Депортиво ПСВ сразу же взял ситуацию под контроль и сделал все возможное, чтобы привезти меня в Эйндховен. Это помогло мне. К сожалению, по личным причинам с моей стороны потребовалось немного больше времени, чем планировалось, прежде чем было достигнуто окончательное соглашение. Я нашел решение этой проблемы и очень благодарен руководству ПСВ за то, что оно проявило терпение.

Я полон решимости помочь этому клубу достичь других целей, включая победу в национальном чемпионате и завоевание кубка страны. В последние несколько недель я очень много работал как на поле, так и за его пределами. Я более чем готов проявить себя здесь».

С 2011 по 2013 года Перес играл за львовские Карпаты (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов). В феврале 2013 года Перес на правах аренды перешел в Динамо, но так и не провел ни одного поединка за киевлян.

За свою карьеру Лукас также выступал за ПАОК, Арсенал, Вест Хэм, Алавес, Эльче и Кадис.

По теме:
Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы играли в свой футбол. К сожалению, проиграли»
Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
свободный агент Лукас Перес Динамо Киев Карпаты Львов трансферы ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 24 февраля 2025, 04:12 0
Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 февраля в 19:00 по Киеву

«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Футбол | 23 февраля 2025, 08:41 1
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ

«Эвертон» разошелся миром в поединке с «красными дьяволами»

Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Бокс | 23.02.2025, 08:50
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Футбол | 23.02.2025, 22:25
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Бокс | 23.02.2025, 07:01
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
22.02.2025, 11:37 9
Футбол
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 27
Футбол
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
22.02.2025, 18:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем