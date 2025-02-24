ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний экс-форвард Динамо и Карпат подписал контракт с ПСВ

36-летний испанский форвард Лукас Перес подписал контракт с нидерландским клубом ПСВ.

Перес присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2024/25.

В конце января Перес расторг контракт с Депортиво из Ла-Коруньи (Испания) по личным обстаятельствам. В ПСВ Лукас будет выступать под номером 27.

«Я с нетерпением жду возможности показать себя болельщикам и своим новым товарищам по команде. Я очень амбициозен и с нетерпением жду возможности забить много голов и сделать много результативных передач. Мое первое впечатление о клубе очень хорошее, я черпаю энергию от людей, с которыми уже познакомился.

После моего расторжения контракта с Депортиво ПСВ сразу же взял ситуацию под контроль и сделал все возможное, чтобы привезти меня в Эйндховен. Это помогло мне. К сожалению, по личным причинам с моей стороны потребовалось немного больше времени, чем планировалось, прежде чем было достигнуто окончательное соглашение. Я нашел решение этой проблемы и очень благодарен руководству ПСВ за то, что оно проявило терпение.

Я полон решимости помочь этому клубу достичь других целей, включая победу в национальном чемпионате и завоевание кубка страны. В последние несколько недель я очень много работал как на поле, так и за его пределами. Я более чем готов проявить себя здесь».

С 2011 по 2013 года Перес играл за львовские Карпаты (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов). В феврале 2013 года Перес на правах аренды перешел в Динамо, но так и не провел ни одного поединка за киевлян.

За свою карьеру Лукас также выступал за ПАОК, Арсенал, Вест Хэм, Алавес, Эльче и Кадис.