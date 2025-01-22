Экс-форвард Динамо покинул испанский клуб, для которого стал легендой

36-летний испанский форвард Лукас Перес покинул «Депортиво» из Ла-Коруньи, который в настоящий момент выступает в Сегунде.

Галисийский клуб сообщил, что футболист попросил досрочно расторгнуть трудовой договор, сославшись на личные причины. В «Депортиво» согласились пойти на просьбу игрока, хотя и выразили «глубокое сожаление об уходе капитана».

Лукас Перес выступал за «Депортиво» с 2014 года с перерывами на игры за «Арсенал», «Вест Хэм», «Алавес», «Эльче» и «Кадис».

В январе 2023-го форвард вернулся в стан галисийцев, где успел стать легендой, войдя в двадцатку лучших бомбардиров команды за всю историю «Депортиво».

В 2013 году Лукас Перес пребывал на правах аренды из «Карпат» в «Динамо», но не провел за киевлян ни одного официального матча, хотя за львовян сыграл 60 поединков (15 голов, 8 ассистов).