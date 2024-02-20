Экс-форвард Динамо – в топ-20 лучших бомбардиров в истории Депортиво

35-летний бывший форвард львовских «Карпат» и киевского «Динамо» Лукас Перес забил очередной гол в футболке испанского «Депортиво», выступающего в третьем по силе дивизионе страны.

Нападающий отличился на 82-й минуте матча против «Тарасоны» (4:1), этот гол стал Лукаса 50-м в футболке «Депортиво», что позволило ему войти в топ-20 лучших бомбардиров в истории клуба.

Как сообщает Marca, Перес отныне делит 19-20 места с бразильцем Джалминьей, который выступал за галисийцев с 1997 по 2004 годы. К слову, лидером «Депортиво» по этому показателю остается Диего Тристан, имеющий 110 голов в 254 матчах.