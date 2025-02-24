Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева / Шрамкова – Питер / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 февраля 2025, 07:31 |
21
0

Стародубцева / Шрамкова – Питер / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 500 в Мериде

24 февраля 2025, 07:31 |
21
0
Стародубцева / Шрамкова – Питер / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Ребекка Шрамкова (Словакия) сыграют против тандема Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет). Поединок пройдет 1-м запуском на Court 2. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева и Шрамкова впервые заявились в одном тандеме.

Победительницы противостояния в четвертьфинале встретятся либо с Жаклин Кристиан и Ангеликой Морателли, либо с Ульрикке Эйкери и Макото Ниномией.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде
Юлия Стародубцева Ребекка Шрамкова Катаржина Питер Майяр Шериф смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Футбол | 23 февраля 2025, 08:41 1
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ

«Эвертон» разошелся миром в поединке с «красными дьяволами»

Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Футбол | 24 февраля 2025, 02:20 1
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»

«Александрия» продолжает находиться на второй строчке чемпионата

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.02.2025, 20:29
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
Бокс | 23.02.2025, 12:13
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
Теннисист с самым необычный спонсором не сумел стать чемпионом в Рио
Теннис | 24.02.2025, 05:45
Теннисист с самым необычный спонсором не сумел стать чемпионом в Рио
Теннисист с самым необычный спонсором не сумел стать чемпионом в Рио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 3
Бокс
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 27
Футбол
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем