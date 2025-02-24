24 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Ребекка Шрамкова (Словакия) сыграют против тандема Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет). Поединок пройдет 1-м запуском на Court 2. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

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Стародубцева и Шрамкова впервые заявились в одном тандеме.

Победительницы противостояния в четвертьфинале встретятся либо с Жаклин Кристиан и Ангеликой Морателли, либо с Ульрикке Эйкери и Макото Ниномией.

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