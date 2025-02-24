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24 февраля 2025, 06:10 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:13
81
0

Победы Динамо и Александрии, супергол Модрича, доминация Ливерпуля

Главные новости за 23 февраля на Sport.ua

24 февраля 2025, 06:10 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:13
81
0
Победы Динамо и Александрии, супергол Модрича, доминация Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 февраля.

1А. Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Киевская команда уверенно переиграла соперников

1В. Филиппов в ударе. Александрия одержала волевую победу над Зарей
Дубль Филиппова принес «горожанам» 3 очка

1С. Выход из опасной зоны. Оболонь минимально одолела Ворсклу
Юрий Максимов из-за удаления в этой игре пропустит еще более тяжелый поединок против «Динамо»

2А. Корона из рук в руки. Ливерпуль на Этихаде одолел Манчестер Сити
Лидер чемпионата уверенно обыграл действующего чемпиона и на его поле

2В. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Ливерпуля над Ман Сити
В гонке за титул Ливерпуль опережает Арсенал уже на 11 очков

3. С суперголом Модрича. Реал разобрался с Жироной
Команды встречались в матче 25-го тура Ла Лиги

4А. Зебры в топ-4. Ювентус в гостях одолел Кальяри
Единственный гол в матче забил Душан Влахович

4В. ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля
Мойзе Кин получил травму головы в матче против Вероны (0:1)

5. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Динамо опережает ближайшего преследователя на 5 очков

6. Стародубцева проиграла в финале квалификации к турниру WTA 500 в Мексике
Юлия уступила Леолии Жанжан в решающем раунде отбора к пятисотнику в Мериде

7А. Паркер перебил Баколе. Мартин пострадал быстро и эпично
Все же нужно было готовиться

7В. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца
В Эр-Рияде состоялись два поединка в супертяжелом весе

8А. Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Мандзын финишировал на 27-м месте, а Пидручный – на последней позиции

8В. Эльвира Эберг выиграла масс-старт ЧМ, Джима и Дмитренко не вошли в топ-20
На чемпионате мира по биатлону состоялась заключительная женская гонка

9. Чего ждать от новых болидов Мерседес и Ред Булл на сезон 2025?
Главные тенденции обновлений команд перед стартом сезона

10. Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Главный претендент на вылет – «Ингулец»

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Александр Сильченко Sport.ua
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