Зебры в топ-4. Ювентус в гостях одолел Кальяри

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом».

Встречу принимал Унипол Домус в Кальяри.

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Команда Тьяго Мотты контролировала ход встречи и добыла победу благодаря единственному голу Душана Влаховича, забитому на 12-й минуте. СТоит отметить, что гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, могли довести счет до разгромного, но их подвела реализация.

После этого матча «Ювентус» с 49 баллами расположился на 4-й позиции, а «Кальяри» с 25 очками остался на 15-м месте.

Серия А. 26-й тур

Кальяри – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 12

Фото матча: