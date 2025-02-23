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Чемпионат Италии
Кальяри
23.02.2025 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
23 февраля 2025, 23:38 |
36
0

Зебры в топ-4. Ювентус в гостях одолел Кальяри

Единственный гол в матче забил Душан Влахович

23 февраля 2025, 23:38 |
36
0
Зебры в топ-4. Ювентус в гостях одолел Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом».

Встречу принимал Унипол Домус в Кальяри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Тьяго Мотты контролировала ход встречи и добыла победу благодаря единственному голу Душана Влаховича, забитому на 12-й минуте. СТоит отметить, что гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, могли довести счет до разгромного, но их подвела реализация.

После этого матча «Ювентус» с 49 баллами расположился на 4-й позиции, а «Кальяри» с 25 очками остался на 15-м месте.

Серия А. 26-й тур

Кальяри – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 12

Фото матча:

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Ювентус Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Душан Влахович
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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