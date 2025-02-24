Кальяри – Ювентус – 0:1. Маленькими шагами. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом».

Игроки «Ювентуса» с первых минут завладели инициативой в игре и уже на 12-й минуте открыли счет. Автором гола стал Душан Влахович.

Однако дальше команду ждала серия неиспользованных моментов.

В итоге минимальная победа, которая принесла «Ювентусу» важные три очка.

После этого матча «Ювентус» с 49 баллами расположился на 4-й позиции, а «Кальяри» с 25 очками остался на 15-м месте.

Серия А. 26-й тур

Кальяри – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 12

Видео голов и обзор матча