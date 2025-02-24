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Чемпионат Италии
Кальяри
23.02.2025 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
24 февраля 2025, 03:00 |
13
0

Кальяри – Ювентус – 0:1. Маленькими шагами. Видео голов и обзор матча

Подопечные Тьяго Мотты довольствовались минимальной победой

24 февраля 2025, 03:00 |
13
0
Кальяри – Ювентус – 0:1. Маленькими шагами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом».

Игроки «Ювентуса» с первых минут завладели инициативой в игре и уже на 12-й минуте открыли счет. Автором гола стал Душан Влахович.

Однако дальше команду ждала серия неиспользованных моментов.

В итоге минимальная победа, которая принесла «Ювентусу» важные три очка.

После этого матча «Ювентус» с 49 баллами расположился на 4-й позиции, а «Кальяри» с 25 очками остался на 15-м месте.

Серия А. 26-й тур

Кальяри – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 12

Видео голов и обзор матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ювентус Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Душан Влахович видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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