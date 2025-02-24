Кальяри – Ювентус – 0:1. Маленькими шагами. Видео голов и обзор матча
Подопечные Тьяго Мотты довольствовались минимальной победой
В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом».
Игроки «Ювентуса» с первых минут завладели инициативой в игре и уже на 12-й минуте открыли счет. Автором гола стал Душан Влахович.
Однако дальше команду ждала серия неиспользованных моментов.
В итоге минимальная победа, которая принесла «Ювентусу» важные три очка.
После этого матча «Ювентус» с 49 баллами расположился на 4-й позиции, а «Кальяри» с 25 очками остался на 15-м месте.
Серия А. 26-й тур
Кальяри – Ювентус – 0:1
Голы: Влахович, 12
Видео голов и обзор матча
События матча
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