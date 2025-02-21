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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 14:09 |
531
3

Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство

Главный претендент на вылет – «Ингулец»

21 февраля 2025, 14:09 |
531
3
Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Олег Федорчук

21 февраля поединком «Колос» – «Черноморец» открывается программа второй части чемпионата УПЛ по футболу.

Известный футболист, тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от возобновления соперничества на внутренней арене:

– Думаю, что с определением чемпиона возможны три варианта. Если стартовый отрезок «Динамо» пройдет без потерь, а главный преследователь – «Шахтер» потеряет очки в противостояниях с «Александрией» и «Кривбассом», то киевлян уже можно будет поздравлять с титулом. Если «Динамо» и «Шахтер» всех по очереди будут побеждать, то благодаря гандикапу после осенней части сезона подопечные Александра Шовковского сохранят за собой первую строчку в турнирной таблице. И наконец, у динамовцев есть несколько уязвимых позиций и если не обойдется без травм их лидеров, то кардинальные изменения возможны. Кстати, здесь может «выстрелить» «Александрия», которая сохранила всех ведущих исполнителей и качественно доукомплектовалась.

– Во время зимней паузы в чемпионате УПЛ участники чем-то удивили?

– Разве что динамовцы, которые были снова пассивны на трансферном рынке и «Ингулец», который не готовился к новым испытаниям на травяных полях. Другие прилагали усилия, чтобы укрепить свои ряды, но их возможности в приглашении новичков из ведущих футбольных стран, были ограничены.

– Чем это вызвано?

– По разным причинам украинские клубы уже перестали быть для легионеров своеобразным трамплином для попадания в топ-чемпионаты. Все из-за их постоянных провалов в еврокубках. А уровень УПЛ уже давно не является определяющим для зарубежных скаутов в приглашении даже футболистов, которые на виду. С другой стороны, это повышает шансы проявить себя игрокам с украинским паспортом.

– То, что сейчас украинские клубы не впечатляют подтверждают их выступления в спаррингах во время подготовки к весенней части чемпионата.

– Я бы не делал здесь таких категорических выводов. И не только потому, что визави из тех же балканских стран прогрессируют, имеют возможность пригласить квалифицированных легионеров. Это в мои времена результаты спаррингов имели большое значение, за победы были даже солидные премиальные. Сейчас на первом плане-игровой метод, главное, как следует подготовиться к официальным поединкам. В конце концов, когда играешь по тайму, то при таких обстоятельствах сложно достичь нужного результата.

– Кстати, как ни странно, среди отечественных клубов лучше всего выступили футболисты «Руха», которые понесли в январе немалые кадровые потери.

– Это как раз тот случай, когда исполнители, которые остались вместе с амбициозными новичками хотели прыгнуть выше головы, чтобы произвести впечатление на тренерских штаб и это пошло на пользу. Посмотрим надолго ли хватит такого рвения у львовян в чемпионате.

– Недавняя новость об объединении львовских команд «Карпаты» и «Рух» с прекращением выступления подопечных Виталия Пономарева после окончания сезона в УПЛ долгое время была в центре дискуссий экспертов, болельщиков, но потом выяснилось, что до слияния дело не дойдет.

– Я не знаю кто был инициатором вынесения темы объединения обоих львовских клуба на широкую общественность. Ведь проще было анонсировать подписание договора о сотрудничестве с обменом футболистами. В этой истории в незавидном положении оказался руководитель «зелено-белых» Владислав Лупашко, которому навязали ему игроков, которые не подходят под стиль нынешних «Карпат».

– Тогда напоследок, кто по вашему мнению покинет элитный дивизион?

– Я вижу только одного неудачника – «Ингулец», который может повторить судьбу «Миная», который сейчас бьется за выживание уже в Первой лиге. Борьба среди аутсайдеров также ожидается очень острая.

Но главное, что в это непростое для Украины время, при российской агрессии мы вообще говорим о футболе.

Ранее известный тренер назвал единственную проблему, которая может стоить «Динамо» чемпионства.

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Олег Федорчук инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александрия Кривбасс Кривой Рог Ингулец Рух Львов Карпаты Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Серж
Аналитик я бы даже сказал 
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Gargantua81
осенью Динамо главным образом использовали преимущество своей длинной скамейки. Ротация состава помогла сохранять свежесть в играх УПЛ. Чего не удалось Шахтеру, который играл почти одним составом.
Но весной этого преимущества не будет, а основной состав у Шахтера посильнее, что мы и видели в очном поединке.
Потому говорить о чемпионстве глупо. Все впереди.
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