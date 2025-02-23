Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Ливерпуля над Ман Сити

С 21 по 23 февраля состоялись матчи 26-го тура Английской Премьер-лиги.

В воскресенье в Манчестере был сыгран главный поединок уик-энда.

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Ливерпуль одержал гостевую побед над Манчестер Сити (2:0) и увеличил отрыв от Арсенала до 11 очков

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (64 очка), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити, Ньюкасл (по 44), Борнмут, Челси (по 43), Астон Вилла (42), Брайтон (40), Фулхэм (39).

⚽️ Английская Премьер-лига

26-й тур, 21–23 февраля 2025

21.02. 22:00. Лестер – Брентфорд – 0:4

– 0:4 22.02. 14:30. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2

22.02. 17:00. Арсенал – Вест Хэм – 0:1

– 0:1 22.02. 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1

– 0:1 22.02. 17:00. Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4

– 1:4 22.02. 17:00. Саутгемптон – Брайтон – 0:4

– 0:4 22.02. 17:00. Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2

– 0:2 22.02. 19:30. Астон Вилла – Челси – 2:1

– Челси – 2:1 23.02. 16:00. Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3

– Ноттингем Форест – 4:3 23.02. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 27 19 7 1 64 - 26 64 2 Арсенал 26 15 8 3 51 - 23 53 3 Ноттингем Форест 26 14 5 7 44 - 33 47 4 Манчестер Сити 26 13 5 8 52 - 37 44 5 Ньюкасл 26 13 5 8 46 - 36 44 6 Борнмут 26 12 7 7 44 - 30 43 7 Челси 26 12 7 7 48 - 36 43 8 Астон Вилла 27 11 9 7 39 - 41 42 9 Брайтон 26 10 10 6 42 - 38 40 10 Фулхэм 26 10 9 7 38 - 35 39 11 Брентфорд 26 11 4 11 47 - 42 37 12 Тоттенхэм 26 10 3 13 53 - 38 33 13 Кристал Пэлас 26 8 9 9 31 - 32 33 14 Эвертон 26 7 10 9 29 - 33 31 15 Манчестер Юнайтед 26 8 6 12 30 - 37 30 16 Вест Хэм 26 8 6 12 30 - 47 30 17 Вулверхэмптон 26 6 4 16 36 - 54 22 18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24 - 54 17 19 Лестер 26 4 5 17 25 - 59 17 20 Саутгемптон 26 2 3 21 19 - 61 9 Полная таблица

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