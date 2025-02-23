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Англия
23 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:23
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Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Ливерпуля над Ман Сити

В гонке за титул Ливерпуль опережает Арсенал уже на 11 очков

23 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:23
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0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Ливерпуля над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

С 21 по 23 февраля состоялись матчи 26-го тура Английской Премьер-лиги.

В воскресенье в Манчестере был сыгран главный поединок уик-энда.

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Ливерпуль одержал гостевую побед над Манчестер Сити (2:0) и увеличил отрыв от Арсенала до 11 очков

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (64 очка), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити, Ньюкасл (по 44), Борнмут, Челси (по 43), Астон Вилла (42), Брайтон (40), Фулхэм (39).

⚽️ Английская Премьер-лига

26-й тур, 21–23 февраля 2025

  • 21.02. 22:00. Лестер – Брентфорд – 0:4
  • 22.02. 14:30. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • 22.02. 17:00. Арсенал – Вест Хэм – 0:1
  • 22.02. 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1
  • 22.02. 17:00. Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4
  • 22.02. 17:00. Саутгемптон – Брайтон – 0:4
  • 22.02. 17:00. Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2
  • 22.02. 19:30. Астон Вилла – Челси – 2:1
  • 23.02. 16:00. Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3
  • 23.02. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 27 19 7 1 64 - 26 64
2 Арсенал 26 15 8 3 51 - 23 53
3 Ноттингем Форест 26 14 5 7 44 - 33 47
4 Манчестер Сити 26 13 5 8 52 - 37 44
5 Ньюкасл 26 13 5 8 46 - 36 44
6 Борнмут 26 12 7 7 44 - 30 43
7 Челси 26 12 7 7 48 - 36 43
8 Астон Вилла 27 11 9 7 39 - 41 42
9 Брайтон 26 10 10 6 42 - 38 40
10 Фулхэм 26 10 9 7 38 - 35 39
11 Брентфорд 26 11 4 11 47 - 42 37
12 Тоттенхэм 26 10 3 13 53 - 38 33
13 Кристал Пэлас 26 8 9 9 31 - 32 33
14 Эвертон 26 7 10 9 29 - 33 31
15 Манчестер Юнайтед 26 8 6 12 30 - 37 30
16 Вест Хэм 26 8 6 12 30 - 47 30
17 Вулверхэмптон 26 6 4 16 36 - 54 22
18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24 - 54 17
19 Лестер 26 4 5 17 25 - 59 17
20 Саутгемптон 26 2 3 21 19 - 61 9
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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